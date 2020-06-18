В регионе продолжается обработка территорий от насекомых вредителей. Сейчас ведутся активные работы по снижению численности саранчи и локализации очагов. По состоянию на 17 июня от итальянского пруса обработана 21 тысяча гектаров это около 70% от запланированного объема.

Как сообщают в региональном отделении Россельхозцентра, специалисты завершили июньское обследование территорий, на которых осенью 2019-го года были выявлены саранчовые, для актуализации планов обработки. С учетом того, что на некоторых взятых под контроль участках зафиксирована гибель кубышек, на сегодняшний день локализовать очаги и снизить численность вредителей до неопасного состояния в общей сложности предстоит на площади 30 тысяч гектаров.

На сегодняшний день около 90% работ уже выполнены в Камышинском районе, 80% — в Жирновском и Городищенском районах, 50% — в Николаевском. Самый большой объем мероприятий приходится на три района Заволжья — Ленинский, Среднеахтубинский и Быковский — в общей сложности там уже достигнут показатель в 75%. В части других районов продолжается точечная работа.

Для борьбы с вредителями привлекают авиацию, наземные установки «ГАРД», а также штанговые опрыскиватели — это позволяет выбрать оптимальный режим обработки в зависимости от параметров мест концентрации итальянского пруса.

В зону обработки включают не только земли сельхозназначения, но и граничащие с ними участки — оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать постоянное взаимодействие всех заинтересованных структур позволяет введенный в отдельных муниципальных образованиях режим повышенной готовности. Сил и средств для противостояния стихийному явлению у региона достаточно, сформирован необходимый запас препаратов. Сельхозтоваропроизводители, которые будут участвовать в этой работе, смогут компенсировать до 99% расходов — средства в областном бюджете предусмотрены.

В начале следующей недели плановые мероприятия по снижению численности саранчовых будут завершены. Однако мониторинг ситуации продолжится — при необходимости регион готов нарастить площади обработки, а также принять действенные меры в случае распространения взрослых особей саранчи с сопредельных территорий.



