Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи о поэтапном возобновлении всех маршрутов общественного транспорта в полном объеме.

По данным областной администрации, в Волгоградской области принят ряд мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, что позволило возобновить работу ряда предприятий, а также организовать спецмаршруты по городским и межмуниципальным направлениям. Ежедневный мониторинг пассажиропотока позволял своевременно корректировать расписание и количество единиц общественного транспорта, выявлять возросшую нагрузку на основные и вспомогательные маршруты (особенно в часы пик).

«В целях повышения комфортности и качества обслуживания пассажиров, в том числе учитывая установившуюся жаркую погоду, поручаю профильным органам исполнительной власти региона проработать и принять решения по поэтапному возобновлению работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта на территории Волгоградской области, — поставил задачу Андрей Бочаров. — При этом перевозчикам необходимо неукоснительно соблюдать требования главного государственного санитарного врача Волгоградской области в части перевозки пассажиров в период противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Особое внимание губернатор заострил на необходимости усиления контроля за комплексной и, прежде всего, санитарно-эпидемиологической безопасностью на транспорте. Кроме того, Андрей Бочаров поставил перед профильными структурами задачу проработать и представить предложения по увеличению парка транспортных средств муниципальных предприятий.



