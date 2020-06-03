Аграрии нескольких районов уже вышли на финишную прямую по севу зерновых. 100% план был выполнен в Дубовском, Иловлинском, Октябрьском и некоторых других районах. Аграрии Палласовского, Старополтавского, Урюпинского, Калачевского районов превысили прогнозные показатели.

По информации облкомсельхоза, к завершению подходят работы в Алексеевском, Новониколаевском, Новоаннинском и некоторых других районах, которые традиционно показывают самые высокие результаты по сбору зерновых.

Напомним, что под урожай текущего года намечено провести яровой сев на площади 1,5 миллиона гектаров. На 1 июня зерновые, технические и кормовые культуры уже размещены на территории свыше миллиона гектаров — основной оставшийся объем работ приходится на сев технических культур.



