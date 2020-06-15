Жителей трёх районов ждет временное отключение газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен у потребителей Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Красноармейского районов. Так, для выполнения газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 23 июня 2020г. с 6:00 до 20:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Краснооктябрьском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Восточная, 16, 21, 21б;

ул. Айвазовского, 29;

ул. Веселая, 44, 58, 60а, 63, 66, 71;

ул. Уссурийская, 45;

ул. 39 Гвардейская, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 33;

ул. Новоремесленная, 3;

ул. Кузнецова, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19-24, 26-30, 31/1, 32, 34, 38;

пр. Ленина, нечёт.71-81, 79а, 79б, 81а, 85, 81(вставка), 87(вставка), 89, 91, 93;

ул. Варшавская, 3, 7;

пр. Металлургов, нечёт.1-15, нечёт.19-33;

ул. О.Форш, 2-6, 8, 10;

ул. М.Еременко, 44, 52, 54, 56, чётн.60-70;

ул. Библиотечная, 7-15, 17;

ул. Р.Зорге, чётн.38-46, 49, 51-55, 58, 60;

ул. Репина, нечёт.1-9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 66, 68, 70;

ул. Короткая, чётн.18-32, 23, 25, 27;

ул. Промышленная, 1а, 1, 3а, 5, 7, 9, 11;

ул. Нестерова, 1а, 1б, 3, 7б, 12, 14;

ул. Планерная, 4а, 10;

ул. Мичурина, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 58;

ул. 39 Гвардейская, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26;

ул.Уссурийская, 1а, 1алит.Б, 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17л.к., 18а, 19, 19/1, 20,

22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35л.к., 36, 36/1, 36б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 45а, 46, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 63, 65/1, 65/2, 69;

ул. Сочинская, 1-9, 3а, 7л/к, 9а, 11, 13-19, 13/1, 13л.к., 22, 23, 24, 27, 28, 31-34, 35/1, 35/2, 36, 37, 39, 44, 46, 47,

51а, 51а, 53, 57, 57б, 59, 61, 61а;

ул. Семашко, 2, 9, 12, 13, 15, 22, 24, 27, 27а, 29, 29/2;

ул. Р.Зорге, 3, 3л.к.5, 7, 14, 17, 19, 21, 25, 25а, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 31, 32/1, 32/2, 33, 33л.к.35, 34, 34а, 37, 39, 43;

ул. Менделеева, 4, 3, 8, 21, 19;

ул. Короткая, 3, 5-8, 6а, 8/1, 10-15, 14а, 17, 19, 21, 21а, 21л.к., 23, 27, 29, 35, 37, 37л.к., 39, 39л.к., 45, 47, 51, 81, 85,

289, 292, 296, 296л.к.;

ул. Белибейская, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 9;

ул. Веселая, 1, 3-6, 8, 11-15, 13б, 14б, 15л.к., 16, 18, 19, нечёт.21-33, 24, 28, 32, 33а, 34а, 36, 37, 38, 40, 40л.к., 41,

43б, 43а, 44б, 45-57, 45гараж, 48л.к., 48б, 52л.к., 53л.к., 54л.к., 57/1, 59, 61, 61л.к., 65, 67;

ул. Белибейская, 1, 3-7, 5/1, 9, 11;

ул. Победы, 1, 1а, 4, 4б, 6, 7, 9-19, 17л.к, 23, 24, 25, 26, 23л.к., 25а, 26а, 28, 30-37, 30б, 35а, 35б, 36а,

39-50, 40а, 40б, 41/1, 42б, 42в, 46л.к., 48/1, 49/1, 52-58, 56(1, 2), 59(1, 2), 60, 64, 66, 66а, 68;

ул. Айвазовского, 1а, 2а, 6, 7, 9, 10, 10л.к., 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 16-25, 16а, 20а, 27, 28, 29а, 30-46, 30а, 31а, 47а,

48-52, 52/2, 54, 60а/1;

ул. Восточная, 1, 3-15, 2/1, 2/2, 2а, 2б, 4а, 13л.к., 16а/1, 16а/2, 16б, 18, 19, 20, 22, 22а, 22/1, 22/2, 23, 23а, 24/2, 25,

27, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 36, 36а, 39;

ул. Репина, 8, 10, 12, чётн.16-26, 24а, 30/1, 30/2, чётн.32-50, 38а, 44/1, 48/1;

пер. 2 Репина, 2, 4а, 4б, 12;

пер. 1 Репина, 14.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).

25 июня 2020г. с 9:00 до 17:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Красноармейском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Петропавловская, 87, 87а, 89, 91;

пер. Обводной, 2;

ул. Доценко, нечёт.35-43, 35а, 68, 68а, чётн.74-80;

ул. Гражданская, 26, 28, 34, 52, 56, 58, 62;

пр. Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Пролетарская, 47, 49, 51а, 53, 55;

б-р Энгельса, чётн. 22-28, 32, 34, 36.

Телефоны для справок:

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).

25 июня 2020г. с 6:00 до 20:00 будет приостановлена поставка газа потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Героев Шипки, 1, 1а, 3, 6а, 7, 9, 17, нечёт.21-31;

ул. Островская, 30, 32;

ул. Бардина, 1-5, 2а, 7-12, 14, 15, 17, 17а, 19, 28;

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17;

ул. Колумба, чётн.2-16, 5, 5а, 5б, 7.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.



