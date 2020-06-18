На железнодорожном вокзале Волгограда была открыта тематическая выставка «Дороги Победы». На баннерах, установленных в здании вокзала, размещены исторические фотографии и материалы, отражающие вклад железнодорожников в достижение Великой Победы.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, при изучении представленных материалов можно узнать интересные факты о паровозах серии Э, трофейных локомотивах, санитарных вагонах, а также о легендарных «теплушках» и бронепоездах.

Центральная часть экспозиции посвящена строительству Волжской рокады и работе железнодорожного транспорта в дни Сталинградской битвы. На ряде стендов представлены материалы о выдающихся железнодорожниках, выполнявших служебный долг в годы ВОВ, а также способствовавших восстановлению железнодорожных линий в послевоенные годы.

Проект «Дороги Победы» является одним из многих мероприятий, реализуемых на Приволжской железной дороге в год Памяти и Славы.



