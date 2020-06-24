В течении всего сегодняшнего дня на пригородном вокзале станции Волгоград-1 будут транслировать видеозапись Парада Победы 1945 года.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, увидеть ретро-запись можно будет в здании вокзала 24 июня в течении всего дня. Также в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории вокзального комплекса Волгограда установлены фотозоны и тематические выставки. В действующих экспозициях представлены предметы военного быта, образцы оружия и мототехники. Сделать памятную фотографию на их фоне все желающие смогут до конца ноября.



