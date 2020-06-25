Для удобства маломобильных пассажиров на ЖД вокзале станции «Волгоград-2» были установлены специальный подъемник и пандус. Работы были проведены в рамках программы «Доступная среда».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», теперь у входа в здание установлена кнопка вызова персонала. При необходимости с ее помощью можно вызвать сотрудника, который окажет помощь в процессе передвижения, а также во время посадки на поезд. Для перемещения с лестницы на перрон пассажиры с ограниченными возможностями здоровья теперь могут воспользоваться специальным подъемником или пандусом. На полу внутри здания наклеена направляющая тактильная лента, которая помогает ориентироваться слабовидящем. Также для удобства маломобильных граждан была адаптирована санитарно-гигиеническая комната.

Помимо этого, в начале текущего года внутри железнодорожного вокзала станции Волгоград-2 был проведен косметический ремонт, включавший покраску стен и размещение навигации. В апреле на привокзальной площади был реализован проект бережливого производства, в рамках которого произведена установка светодиодного освещения.



