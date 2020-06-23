Половодье подошло к своему завершению. На Волжской ГЭС завершили сброс воды через водосливную плотину. Водосливная плотина гидростанции была открыта 21 марта 2020 г. для осуществления специального весеннего попуска воды в низовья Волги. В настоящее время пропуск воды осуществляется только через турбины Волжской ГЭС.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», Волжская ГЭС с 14 марта 2020 г. работает в режиме специального весеннего попуска в интересах рыбного и сельского хозяйства. Установленные Росводресурсами среднесуточные сбросные расходы 22 и 23 июня 2020 г. составят 11000 м³/с. Далее они будут снижаться по 1000 м³/с с тем, чтобы к 4 июля 2020 г. выйти на 5000±300 м³/с.

Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также предложений водопользователей. Они подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся условий.



