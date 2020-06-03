В течении двух дней 6 и 7 июня на участке проспекта им. Ленина будет временно сужен проезд. Это связанно с проведением работ по замене участка ливневого коллектора диаметром 300 мм в Краснооктябрьском районе. Вместо изношенной металлической трубы здесь уложат новый водосборный канал из современных полимерных материалов.

Для обеспечения безопасности на время работы тяжелой спецтехники на участке проспекта им. Ленина в месте пересечения с ул. Тарифной с 8:00 6 июня до 6:00 8 июня проезд будет сужен вдвое, при этом движение будет осуществляться в обоих направлениях.

Движение троллейбусов специального маршрута № 8 во время проведения работ осуществляться не будет. Муниципалитет просит волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе спецтехники.



