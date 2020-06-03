В Красноармейском районе на стадионе «Темп» рабочие уже приступили к заливке пешеходных дорожек и подъездных путей. Также тут проведут озеленение прилегающий территории. В главном помещении нового комплекса – спортзале — уже завершены общестроительные работы, смонтированы все инженерные сети, рабочие производят финишную покраску металлоконструкций спортзала. Следующим этапом станет установка осветительных приборов.

По данным городской администрации, во время второго этапа строители провели работы по устройство бетонных оснований для четырех беговых дорожек, легкоатлетических секторов по прыжкам в длину и высоту, а также под универсальную площадку для занятий командными видами спорта. В ближайшее время тут выполнят укладку специального, защищающего спортсменов от травм покрытия, общая площадь которого составит более 4000 квадратных метров.

Напомним, реконструкция стадиона «Темп» проводится впервые с момента его открытия в 1957 году. В сентябре 2017 года стартовал первый этап работ, в ходе которого было обновлено покрытие на футбольном поле, установлены модульные трибуны с современными пластиковыми сидениями. Второй этап реконструкции стартовал в июне 2019 года, в результате здесь появятся многофункциональный спортивный комплекс, универсальная спортплощадки, новые беговые дорожки, баскетбольная площадка и современное легкоатлетическое ядро с секторами для прыжков в длину и высоту.



