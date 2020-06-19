Аграрии региона на 100% выполнили план по посеву яровых зерновых культур. Общая площадь посевов составила 2083 тысячи гектаров, где были засеяны зерновые, зернобобовые и кормовые культуры. Так, по итогам весеннего сева в регионе ячмень размещен на площади около 200 тысяч гектаров, 91,5 тысячи гектаров заняла кукуруза на зерно, около 60 тысяч гектаров — яровая пшеница.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, на полях продолжается работы по посеву технических культур. На сегодняшний день ими занято уже 788,9 тысячи гектаров площадей, что на 27 тысяч гектаров больше к уровню прошлого года. Предпочтение отдано подсолнечнику — он в этом году занял больше полей, чем в 2019-м. Также аграрии повысили интерес к такой культуре как сафлор.

Сельхозработы 2020 года в Волгоградской области проходят в непростых погодных и санитарно-эпидемиологических условиях. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил дополнительные задачи по завершению весенней посевной кампании по скорректированному плану. В целом аграрии справились с испытаниями и планируют собрать не менее четырех миллионов тонн зерна, внеся тем самым свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.



