На главной высоте России в день проведения парада Победы 24 июня, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится масштабная патриотическая акция, которую будут транслировать на всю страну по телеканалу «Россия 1».

Как сообщает РИАЦ, в рамках мероприятия состоится концерт, где выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр, музыканты и известные российские актеры под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Специально для события готовятся уникальные декорации, создается система специфических визуальных эффектов, включая мультимедийную инсталляцию на 85-метровую скульптуру «Родина – мать зовет».

По мнению организаторов – Русского концертного агентства и телеканала «Россия 1» — Мамаев курган — уникальное и знаковое место для истории всей страны. Это — символ подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. И художественно-патриотическая акция будет основана на знаменитых песнях и стихах об этом грандиозном подвиге.



