Предприниматели могут обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора за разъяснениями по выходу из ограничительных мероприятий по COVID-19. «Горячие линии» по оказанию методической помощи предпринимателям Волгоградской области уже начали свою работу.
Специалисты оказывают консультации по организации работы для безопасного открытия предприятий для персонала и посетителей.
В зависимости от сферы деятельности получить ответы на свои вопросы можно по телефонам:
(8442) 24-36-38
-по организации работы предприятий общественного питания;
-по организации работы предприятий продовольственной торговли;
-по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли
(8442) 23-00-07
-по организации работы магазинов непродовольственных товаров;
-по организации работы санаторно-курортных учреждений;
-по организации работы фитнес-клубов;
-по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей
(8442) 24-36-58
— по организации работы саун и бань;
-по организации работы химчисток и прачечных;
-по организации работы салонов красоты;
— по организации работы спортивных организаций
(8442) 24-36-43, 24-36-34
-по организации работы лечебных организаций;
(8442) 24-36-54, 23-86-56
-по организации работы образовательных организаций
(8442) 24-36-61
-по организации работы в строительной отрасли;
-по организации работы вахтовым методом;
— по организации работы предприятий агропромышленного комплекса