Предприниматели могут обратиться на «горячую линию» Роспотребнадзора за разъяснениями по выходу из ограничительных мероприятий по COVID-19. «Горячие линии» по оказанию методической помощи предпринимателям Волгоградской области уже начали свою работу.

Специалисты оказывают консультации по организации работы для безопасного открытия предприятий для персонала и посетителей.

В зависимости от сферы деятельности получить ответы на свои вопросы можно по телефонам:

(8442) 24-36-38

-по организации работы предприятий общественного питания;

-по организации работы предприятий продовольственной торговли;

-по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли

(8442) 23-00-07

-по организации работы магазинов непродовольственных товаров;

-по организации работы санаторно-курортных учреждений;

-по организации работы фитнес-клубов;

-по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей

(8442) 24-36-58

— по организации работы саун и бань;

-по организации работы химчисток и прачечных;

-по организации работы салонов красоты;

— по организации работы спортивных организаций

(8442) 24-36-43, 24-36-34

-по организации работы лечебных организаций;

(8442) 24-36-54, 23-86-56

-по организации работы образовательных организаций

(8442) 24-36-61

-по организации работы в строительной отрасли;

-по организации работы вахтовым методом;

— по организации работы предприятий агропромышленного комплекса



