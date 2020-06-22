На строительной площадке будущего блока аэротенков – резервуаров, где происходит биологическая очистка стоков, подрядная организация приступила к уплотнению грунта в четырех котлованах. Затем тут начнется заливка фундамента. Строительство объекта ведется в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

По данным городской администрации, сейчас рабочие при помощи двух вибрационных катков массой 8 и 12 тонн произвели уплотнение грунта на площади порядка десяти тысяч квадратных метров – это четверть от всего объема работ. В строительстве блока биоочистки на острове Голодном задействовано несколько бригад общей численностью более 20 человек и 13 единиц техники, в том числе экскаватор, бульдозеры, погрузчики и грузовые автомобили.

В рамках первого этапа подрядной организации предстоит построить более двух десятков объектов, общая площадь застройки составляет около 4,5 га. До конца 2022 года будут созданы восемь аэротенков, столько же горизонтальных отстойников, воздуходувная станция, а также вспомогательные сооружения. На втором этапе построят здание дисковой фильтрации и илоуплотнители.

После ввода нового блока биоочистки в эксплуатацию он вместе с уже действующими сооружениями образует единый, более эффективный и экологичный комплекс очистки стоков. Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию. В аэротенках стоки будут перемешиваться с активным илом — смесью микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать для дезинфекции на уже действующую станцию ультрафиолетового обеззараживания.

Возведение новых очистных сооружений — важный этап комплексной работы по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, проводимой в регионе с 2014 года. За это время в рамках модернизации очистных сооружений на острове Голодном был проложен новый дюкер протяженностью 1,8 километра, создана резервная система электроснабжения. Построены объект водоснабжения в поселке Аэропорт, который обеспечивает питьевой водой 15 тысяч человек, и новый Разгуляевский канализационный коллектор. В Дзержинском районе вдоль Проломного оврага построены коллектор хозяйственно-бытовой канализации и канализационная насосная блока.

Одновременно с возведением блока биоочистки в Волгограде ведется строительство 13 очистных сооружений для ливневых стоков. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит создать эффективную дренажную систему для отвода ливневых стоков, а также улучшить экологическую ситуацию на территории города.



