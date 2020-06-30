Для юных исследователей Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова предлагает авторский проект для детей «Исследователь искусства», который сейчас успешно реализуется в онлайн-формате.

По данным комитета культуры Волгоградской области, «Исследователь искусства» – это авторский проект научного сотрудника музея Елены Пилипенко, предназначенный для ребят разных возрастов – от 7 до 15 лет. С самого начала работы проекта каждое его занятие состояло из двух частей: теоретической, где ребятам рассказывается об истории создания того или иного произведения, о жизни и судьбе его автора и много других интересных фактов из истории и искусствознании, изложенных в доступной форме; и практической, в которой участники на основе предлагаемого произведения из фондов музея создают свои авторские работы.

С марта 2020 года, с введением режима самоизоляции, проект «Исследователь искусств» перешёл в виртуальный формат. Вся информация о проекте, видео с мастер-классами и здания доступны на странице проекта для детей «Исследователь искусства онлайн» в музейной группе ВКонтакте. За прошедшие три месяца создано уже более 30 познавательных видео, которые входят в состав занятий.

Структура проекта «Исследователь искусства», несмотря на его переход в виртуальный формат, осталась прежней: сначала теоретическая часть, а затем – мастер-класс. На протяжении нескольких месяцев участники познакомились со многими произведениями из собрания Музея Машкова: картиной Александра Тышлера «Девушка и город», ксилографиями Николая и Генриетты Бурмагиных, работами Германа Ратнера, скульптурой нашей землячки Валентины Косточко.

Последний блок занятий посвящён античному искусству – знакомству с коллекцией античных слепков и подлинными изделиями из стекла и керамики из коллекции музея.

Кроме того, участники исследуют коллекцию Государственного Русского музея с помощью виртуальных туров, что стало возможным благодаря открытию в Музее Машкова официального информационно-образовательного центра «Русский музей. Виртуальный филиал». Так, два занятия были посвящены изучению древнерусских ювелирных изделий из собрания Русского музея. Участникам проекта было предложено рассмотреть колты, рясны, очелья и представить, как выглядел головной убор княжны.

«Тематика наших занятий самая разнообразная. Мы говорим о скульптуре и живописи, знакомимся с произведениями старых мастеров и узнаём о волгоградских художниках. Сейчас готовим новое занятие о Белом зале Русского музея, который известен тем, что это единственный зал, убранство которого полностью сохранилось со времени своего создания – с начала XIX века до наших дней», – рассказала автор проектора и его ведущая Елена Пилипенко.



