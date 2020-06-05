Детей региона приглашают принять участие в образовательных программах, которые для них были организованы в онлайн формате для летнего времяпрепровождения. Более 30 тысяч детей Волгоградской области станут участниками 42 проектов и дистанционных лагерных смен в первый месяц лета. Ребят в возрасте от семи до 18 лет ожидают познавательные занятия, конкурсы, акции, видео-лекции, мастер-классы, флешмобы.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, детский лагерь «Чайка» Светлоярского района организует творческий конкурс «Герои нашего времени» — ребятам предлагается рассказать о героическом труде медицинских работников, как в сложное время эпидемии, так и в обычные трудовые будни. С 8 по 14 июня здесь пройдет онлайн-смена «Самый лучший Я» с музыкальными часами, виртуальными экскурсиями, мастер-классами и встречами с интересными людьми. В Волгоградском центре образования детей-инвалидов реализуется тематический летний онлайн-проект «Солнечный экспресс-2020» по культуре: ребят ждут интерактивные путешествия по музеям русского зодчества, тематические видеоуроки, рассказы о русском фольклоре, традициях, промыслах.

Волгоградский оздоровительный центр «Орленок» готовится к смене #ОнлайнКаникулы, участниками которой станут 200 школьников в возрасте от семи до 17 лет. Детский оздоровительный лагерь «Успех 34» 8 июня откроет онлайн-смену. Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий организовала для ребят арт-пространство «МУЛЬТ-ЛЕТО», а педколлектив Камышинского индустриально-педагогического колледжа подготовил для школьников онлайн-смену «Неделя волшебства».

Также школьники Волгоградской области задействованы во всероссийских конкурсах, которые проходят при поддержке Минпросвещения России: «Добро не уходит на каникулы», «Навигатор образования» и «Кружковое движение НТИ». В эти дни также продолжается регистрация на конкурс для подростков «Большая перемена», к мероприятиям которого уже присоединились 5045 школьников.

Отметим, в проведение онлайн-смен активно включились не только организаторы летнего отдыха, но и будущие педагоги — более 500 студентов ВГСПУ и профильных колледжей региона прошли обучение по программе «Основы вожатской деятельности». Онлайн-лагерь станет для них альтернативной площадкой летней педагогической практики.