Филиал Волгоградского областного краеведческого музея Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков запускает новый проект «Секреты донской казачьей кухни».

В рамках проекты виртуальные посетители смогут поближе познакомиться с казачьем бытом и узнать, как солили огурчики по-казачьи, как готовили и пили ирьян и взвар, как варили щербу и ушник, как пекли и с чем ели пшенные блинчики и каныши.

Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков хранит не только уникальные экспонаты конца XIX — начала XX вв., но и казачьи традиции. Одним из основных источников приобщения к казачьей культуре является кухня. На официальном сайте Волгоградского областного краеведческого музея в разделе «Музей онлайн» будут публиковаться видеоролики, посвящённые секретам казачьей кухни.



