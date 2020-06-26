Ещё одна виртуальная экспозиция представлена на сайте Волгоградского областного краеведческого музея. Волгоградцы могут совершить виртуальную прогулку по «Царицынской ярмарке». Видеоэкскурсия по выставке уже доступна на официальном сайте музея.

По данным комитета культуры Волгоградской области, на новой выставке можно виртуально пройтись по торговым рядам одной из царицынских ярмарок и приобрести самовары, сельскохозяйственные товары, изделия из лозы и керамики, павлопосадские и пуховые платки из ст. Урюпинской Области Войска Донского.

На выставке можно узнать, что в конце XIX – начале XX вв. Царицын как растущий промышленный центр юго-востока страны привлекал множество деловых людей. Здесь образовался перегрузочный пункт для товаров, идущих из внутренних губерний на Каспий и обратно. Основные места в торговле занимали керосин и все нефтяные продукты, хлеб, лес, рыба и соль, арбузы. Ежегодно, с 16 по 31 мая, в Царицыне активно работала «сплавная» ярмарка, где распродавалось товару на огромную по тем временам сумму – до 100 тыс.руб.

В Преображенском форштадте самые большие ярмарки – Троицкая и Покровская – разворачивались на Скорбященской площади (ныне площадь Горсада). В Зацарицынском форштадте (ныне Ворошиловский район) существовали две ярмарки – Троицкая и Ивановская (24 июня), где торговали главным образом скотом, красными и мелочными товарами, винами, хлебом и сушеной рыбой. Также работал Сенной базар и Колесные ряды.



