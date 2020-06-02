Уже на этой недели Волгоградский областной краеведческий музей представит зрителям новую выставку «Ностальгия по пятидесятым», которая будет проходить в онлайн-формате. С 4 июня на интернет ресурсах музея будет доступна специально подготовленная видеоэкскурсия.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в экспозиции будут представлены материалы по открытию Волго-Донского судоходного канала, строительству планетария, фестивалю молодёжи и студентов, о спортивных достижениях наших земляков, о вузах и театрах, открывшихся в 50-х годах в послевоенном Сталинграде.

Кроме того на выставке воссоздан подлинный интерьер квартиры 50-х, так называемой малосемейки, будут представлены свадебные костюмы молодожёнов, форма пионеров и октябрят, и, конечно же, стиляг. Множество других подлинных экспонатов помогут окунуться в знаменательные сталинградские пятидесятые.



