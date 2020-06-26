«Концессии водоснабжения» завершили основной комплекс работ по восстановлению работоспособности скважины в посёлке Горный. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы, после чего водоснабжение поселка будет восстановлено в полном объеме.

Скважины в посёлке Горный Советского района были построены в 70-е годы для обеспечения водоснабжения жителей. За время эксплуатации они выработали значительную часть своего ресурса, вследствие чего в июне текущего года одна из скважин перестала функционировать. «Концессии водоснабжения» оперативно притупили к восстановительным работам на объекте. На период капитального ремонта введен временный график подачи воды – в домовладения по ул. Журавлинской, Леонова, Семушкина подача воды осуществляется по четным календарным дням, в домовладения по ул. Сельскохозяйственной, Педагогической, Светлой, Надежды, 36-ой Гвардейской и Стрельникова – по нечетным. График подачи воды размещен на территории поселка. Также для жителей поселка Горный организован ежедневный подвоз воды в автоцистерне.

«Концессии водоснабжения» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.



