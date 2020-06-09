«Концессии водоснабжения» восстановили водопровод по ул. Шелковичная, 36 в Кировском районе. Там произошел порыв на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с высоким износом, руководство компании совместно с районной администрацией приняли решение не латать, а полностью заменить поврежденную трубу.

В ходе ремонтных работ выяснилось, что водопровод находится в критическом состоянии, поэтому бригада «Концессий водоснабжения» комплексно восстановила проблемный участок сети. Рабочие переложили два отрезка по 20 метров, предотвратив дальнейшие порывы трубопровода.

В зоне ответственности «Концессий водоснабжения» находятся 2209 км водопроводных сетей и 1156 км сетей канализации, которые требуют ежедневного обслуживания. Внеплановая замена водопровода по ул. Шелковичная стала превентивной мерой против появления новых порывов и повысила надежность водоснабжения улицы.



