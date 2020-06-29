Сегодня утром произошел перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища, обслуживаемой компанией «Концессии водоснабжения». Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм.

Бригады «Концессии водоснабжения» оперативно прибыли на место происшествия для проведения аварийно-восстановительных работ.

На время восстановительных работ водопроводные очистные сооружения работают в режиме ограниченной функциональности. В связи с этим временно приостановлена подача горячего водоснабжения в Краснооктябрьском, Дзержинском и частично Тракторозаводском районах, что позволяет снизить нагрузку на сети. Холодное водоснабжение жителей Тракторозаводского района осуществляется в полном объеме, Краснооктябрьского и Дзержинского районов – на пониженном давлении.

На некоторых объектах микрорайона «Семь ветров» и зоны улицы Ангарской Дзержинского района могут отмечаться перебои с подачей холодной воды из-за недостаточного давления.

«Концессии водоснабжения» просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.



