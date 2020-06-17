«Концессии водоснабжения» восстанавливают работоспособность одной из двух водозаборных скважин посёлка Горный Советского района Волгограда. Скважины были построены в поселке в 70-е годы для обеспечения водоснабжения жителей, за время эксплуатации выработали значительную часть своего ресурса, в результате чего один из объектов полностью перестал функционировать. В настоящее время на месте работают сотрудники специализированной организации – ведется замена обсадной трубы и фильтровой части. На период восстановления работоспособности скважины ресурсоснабжающей организацией принято решение ввести временный график подачи воды – в домовладения по ул. Журавлинской, Леонова, Семушкина подача воды осуществляется по четным календарным дням, в домовладения по ул. Сельскохозяйственной, Педагогической, Светлой, Надежды, 36-ой Гвардейской и Стрельникова – по нечетным. Ежедневно для жителей поселка Горный организован подвоз воды с помощью специализированных водовозок. График подачи воды размещен на территории поселка.

После окончания восстановительных работ водоснабжение поселка будет организовано в полном объеме. «Концессии водоснабжения» приносят извинения жителям за временные неудобства.



