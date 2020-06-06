В ночь с 4 на 5 июня «Концессии водоснабжения» подключили новое оборудование на водонапорной станции по ул. Цимлянская, 6. Модернизация позволит перейти на автоматизированный режим работы и дистанционное управление станцией. Мероприятия проводятся в рамках инвестиционной программы.

С апреля 2020 года в Советском районе идёт реконструкция водонапорной насосной станции. Она обеспечивает подачу воды в ряд жилых домов по ул. Алексеевская, ул. Логовская, пр-т Университетский, частный сектор 223 квартала, а также в близлежащие социальные объекты.

На данный момент подрядная организация уже заменила два насоса, подключила к ним систему трубопроводов, установила новую запорную арматуру. В ближайшее время компания демонтирует третий насосный агрегат и заменит его на новый. Новые насосы подобраны по гидравлическим режимам и управляются частотно-регулируемыми приводами, что защищает систему от гидравлических ударов и поддерживает равномерное давление, чем гарантирует бесперебойную подачу воды потребителям.

Вместе с модернизацией оборудования компания выполнит ремонт здания насосной и установит систему пожарной сигнализации. Общая стоимость работ составляет более 3,8 млн руб.

«Концессии водоснабжения» модернизируют систему холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда с 2015 года. Кроме строительства компания выполняет проектно-изыскательские работы. Так, для исполнения действующего плана снижения сбросов загрязняющих веществ в Волгу концессии проектируют строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный. Строительство пройдет в рамках федерального проекта «Чистая вода».



