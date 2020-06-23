«Концессии теплоснабжения» заменили 11 километров сетей в рамках подготовки к зиме

В ходе гидравлических испытаний «Концессии теплоснабжения» проверили 545 километров сетей, что составляет 67,9% от общей протяженности. По результатам испытаний рабочие заменили 11 километров тепловых сетей.

Сразу по окончании отопительного сезона специалисты «Концессий теплоснабжения» приступили к гидравлическим испытаниям. В трубы подают воду под высоким давлением, благодаря чему удается выявить слабые места и своевременно привести их в порядок, обеспечив надежное прохождение следующего отопительного сезона.

Параллельно с гидравлическими испытаниями проводят плановые ремонты городских котельных, центральных и местных тепловых пунктов. На сегодняшний день к новому отопительному сезону готовы 13 котельных, 30 тепловых пунктов и 4 насосные станции.

В котельных специалисты энергорайонов проводят ревизию запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, меняют задвижки, ремонтируют деаэраторы, которые очищают воду от газовых примесей, в том числе кислорода, способствующего образованию коррозии в трубах. Особое внимание уделяют чистке котлов и ремонту горелочных устройств.

Управляющие компании и ТСЖ готовят к зиме внутридомовые сети. Они проводят промывку и опрессовку сетей, обеспечивают работоспособность общедомовых приборов учёта, выполняют изоляцию трубопроводов в подвалах.

На время профилактических работ горячее водоснабжение приостанавливается согласно графику, который можно найти на сайте «Концессий теплоснабжения» в разделе «График отключения ГВС». Отключение горячей воды — вынужденная мера. В любом городе тепловые сети устроены так, что их ремонт возможен только после сброса воды. Там, где есть техническая возможность, специалисты переключают потребителей на другие источники, что позволяет части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды.



