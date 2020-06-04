Специалисты ресурсоснабжающей организации завершили демонтаж первого участка изношенной теплотрассы диаметром 400 мм по ул. Козловская в Ворошиловском районе. Всего в течение месяца будет заменено 206 метров трубопровода. Для его утепления будет использована жидкая теплоизоляция местного производства. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты по ул. Калинина, Канунникова, Пугачевской и Козловской.

Данная тепломагистраль была включена в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассе по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив выполнение работ на данном объекте в приоритетном порядке. Также компания заменит еще два смежных участка общей протяженностью 546 метров, которые показали неэффективную работу в течение сезона. В предыдущие годы в ходе реализации инвестпрограммы в Ворошиловском районе было заменено свыше 2,2 километров теплосетей, в том числе на ул. Огарева, Рабоче-Крестьянской, Ким и др.

В процессе подготовки к осенне-зимнему сезону компания обновит свыше 9 километров тепловых сетей разного диаметра, приведет в порядок оборудование на 6 котельных и 13 ЦТП в разных районах Волгограда.

Общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,8 млрд. рублей. «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с привлечением инвестиций негосударственных пенсионных фондов через выпуск облигационных займов.



