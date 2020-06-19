Ресурсоснабжающая организация приступила к подготовке трубопроводов перед монтажными работами на ул. Козловской в Ворошиловском районе. В настоящее время специалисты наносят на поверхность труб жидкую теплоизоляцию — инновационный материал, позволяющий минимизировать потери тепла.

Кроме теплосберегающих функций жидкая изоляция выполняет роль дополнительной защиты от коррозии и прочих негативных процессов, которым может подвергаться поверхность трубопровода. В отличие от традиционной изоляции минеральной ватой жидкая теплоизоляция не требует замены и повторного утепления в случае технологических нарушений на трубе, а также имеет более длительный срок службы.

Необходимо отметить, что поставщиком жидкой теплоизоляции является местный производитель, компания «Броня», хорошо зарекомендовавшая себя не только на региональном, но и на международном рынке.

Тепломагистраль по ул. Козловской была включена в инвестиционную программу на текущий год по результатам прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассе по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Учитывая степень износа коммуникации, мэрией совместно с ресурсоснабжающей организацией принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив выполнение работ на данном объекте в приоритетном порядке.

Обновление сети на участке свыше 200 метров позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты по ул. Калинина, Канунникова, Пугачевской и Козловской. Также компания заменит еще два смежных участка общей протяженностью 546 метров, которые показали неэффективную работу в течение сезона.

В предыдущие годы в ходе реализации инвестпрограммы в Ворошиловском районе было заменено свыше 2,2 километров теплосетей, в том числе на ул. Огарева, Рабоче-Крестьянской, Ким и др.

В процессе подготовки к осенне-зимнему сезону компания обновит свыше 9 километров тепловых сетей разного диаметра, приведет в порядок оборудование на 6 котельных и 13 ЦТП в разных районах Волгограда.



