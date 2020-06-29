В июне текущего года ООО «Концессии теплоснабжения» оформило договор на поставку 28 единиц автомобильной и специальной техники. Вся техника будет использоваться для обслуживания коммунального хозяйства на объектах ремонтной и инвестиционной программ. Новый транспорт позволяет быстрее и эффективнее обслуживать коммунальное хозяйство.

Для производства земляных работ автопарк концессий пополнится 2 экскаваторами-погрузчиками JCB, спроектированными специально для работы в условиях плотной застройки, и 3 полноповоротными экскаваторами Hyundai для выполнения большого объема разработки грунта. Полноповоротный экскаватор удобен для работы с крупными магистральными сетями благодаря глубокому ковшу и способности поворачиваться на 360 градусов. Все новые модели экскаваторов способны работать с промёрзшим грунтом, для его перевозки компания закупит 6 новых самосвалов.

Для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ на тепловых сетях дополнительно появятся 11 мобильных мастерских на шасси Газон NEXT и 1 илосос для откачки воды и стоков из траншей и котлованов.

Кроме того, в распоряжении компании появятся еще 2 краново-манипуляторные установки, выполняющие функции одновременно и крана, и грузовика: они самостоятельно поднимают грузы массой до 6 тонн, а потом доставляют их на место. Для грузоподъемных работ на линию выведут 3 новых автомобильных крана на шасси КАМАЗ, которые придут на смену автомобильным кранам, выпуск которых состоялся еще в начале 90-х годов.

Обновление автотранспорта, обслуживающего тепловое хозяйство Волгограда, является одним из приоритетных направлений работы «Концессий теплоснабжения». Наличие спецтехники — важное условие успешного проведения любых видов работ и обслуживания городской системы теплоснабжения. Работа по расширению автопарка ведется планомерно: с момента подписания концессионного соглашения компания уже приобрела 84 автомобиля, расширив парк до 191 позиции.

Помимо обновления транспорта, «Концессии теплоснабжения» укомплектовали автомобили системой ГЛОНАСС. Благодаря отслеживанию транспорта в режиме online повысится эффективность устранения технологических нарушений: специалисты оперативно направят ближайшую спецтехнику к месту происшествия.



