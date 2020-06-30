Как настроить мобильный тариф. Пошаговая инструкция

Большинство людей ценят индивидуальность и хотят платить только за то, что им действительно необходимо. Поэтому на смену готовым пакетным предложениям пришли тарифные конструкторы, которые позволяют возможность самим выбирать нужное количество гигабайт, минут и полезных опций. Вместе с оператором Tele2 разбираемся, как самостоятельно настроить тариф под себя.
Зачем настраивать тариф?
Каждый предпочитает общаться по-разному: кто-то предпочитает звонки, другие перевели свое общение в мессенджеры, одни сутками напролет зависают в соцсетях, другие качают тонны трафика на стримингах, а кому-то нескольких гигабайт хватает на весь месяц. Чтобы не создавать множество тарифных планов, оператор предоставил такую возможность абонентам.
Как узнать, сколько мне нужно минут и трафика?
Для начала необходимо разобраться в своих потребностях. Статистику по потреблению минут, SMS и трафика легко можно посмотреть в смартфоне – в устройствах на IOS и на Android необходимая статистика доступна в «Настройках».
Как настроить тариф под себя?
Чтобы настроить тариф под себя, достаточно зайти на сайт оператора и выбрать базовое предложение. К примеру, «Мой онлайн» с безлимитными соцсетями и мессенджерами. С помощью простой навигации подобрать нужное количество гигабайт и минут. И добавить безлимит на YouTube, навигацию от Яндекса или стриминговые сервисы. Стоимость тарифа при этом меняется пропорционально выбранным услугам.
Как получить сим-карту с новым тарифом?
Определившись с параметрами, пользователь тут же, онлайн может заказать SIM-карту с настроенным тарифом на дом или отправить ее в удобный салон поблизости. Если вы уже абонент Tele2, все то же самое можно проделать в личном кабинете, а затем просто нажать на кнопку «Подключить сейчас».
Как часто можно менять свой тариф?
В новой линейке Tele2 перенастраивать тариф можно каждый раз, когда меняется потребность в минутах, гигабайтах или, скажем, безлимитной навигации на Яндексе. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выставить новое количество минут, интернет-трафика и необходимых опций. Далее система предложит подключить новые условия текущей датой или отложить обновление до следующего списания абонентской платы. Выбирайте, что вам ближе, не дожидаясь окончания месяца.
Кстати, если вы как раз хотели бы отложить настройки, то это тоже несложно сделать – воспользуйтесь кнопкой «Подключить позже», и новые параметры будут автоматически применены после очередного списания абонентской платы.
А могу я получить еще трафик, не меняя тариф?
Не всегда нужно менять наполнение тарифа. Если вы обнаружили, что в этом месяце вам не хватает минут, SMS или трафика, их можно купить в «Маркете Tele2» — специальном сервисе, где можно выставить лишние гигабайты на продажу или купить себе нужное количество.
Могу ли я получить больше?
Также советуем вам изучить приложение оператора: «Мой Tele2» предлагает сотни различных приятных бонусов. Программа лояльности «Больше» предлагает бесплатные книги и доступ в онлайн-кинотеатры, в изучение английского, доставку и многое другое. Есть и скидки на интернет−шопинг и в конкретные розничные магазины города.
К примеру, можно вернуть кешбек с Aliexpress, получить на Lamoda, участвовать в спецпредложениях и читать книги от Литрес, Bookmate или MyBook. Кстати, перечень возможностей постоянно расширяется, поэтому заглядывать в программу рекомендуется не реже пары раз в месяц.