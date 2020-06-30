Как настроить мобильный тариф. Пошаговая инструкция

В новой линейке Tele2 перенастраивать тариф можно каждый раз, когда меняется потребность в минутах, гигабайтах или, скажем, безлимитной навигации на Яндексе. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выставить новое количество минут, интернет-трафика и необходимых опций. Далее система предложит подключить новые условия текущей датой или отложить обновление до следующего списания абонентской платы. Выбирайте, что вам ближе, не дожидаясь окончания месяца.

Кстати, если вы как раз хотели бы отложить настройки, то это тоже несложно сделать – воспользуйтесь кнопкой «Подключить позже», и новые параметры будут автоматически применены после очередного списания абонентской платы.