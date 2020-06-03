В Волгограде продолжаются работы по подготовке теплового хозяйства к новому отопительному сезону. За время подготовки «Концессиям теплоснабжения» необходимо провести гидроиспытания у ряда потребителей, в связи с чем на 1 — 3 дня прекращается подача горячей воды. Также на время планово-предупредительных ремонтов в котельных горячее водоснабжение ограничивается на две недели. За то время, пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства в остановленных котельных меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части и при необходимости — меняют вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей.

Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС.

В отдельных случаях в связи с ремонтными работами отключение горячего водоснабжения может быть продлено. Также возможно возобновление подачи горячей воды раньше указанного срока.

График отключения смотрим ниже:



