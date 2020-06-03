В Волгограде продолжаются работы по подготовке теплового хозяйства к новому отопительному сезону. За время подготовки «Концессиям теплоснабжения» необходимо провести гидроиспытания у ряда потребителей, в связи с чем на 1 — 3 дня прекращается подача горячей воды. Также на время планово-предупредительных ремонтов в котельных горячее водоснабжение ограничивается на две недели. За то время, пока у жителей отсутствует горячая вода, работники теплового хозяйства в остановленных котельных меняют изношенные узлы и агрегаты, чистят котлы и газовые горелки, ремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проводят ревизию всей электрической части и при необходимости — меняют вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей.
Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС.
В отдельных случаях в связи с ремонтными работами отключение горячего водоснабжения может быть продлено. Также возможно возобновление подачи горячей воды раньше указанного срока.
График отключения смотрим ниже:
02-04.06.2020
- ул. Автомагистральная, 1, 3, 5.
30.06-13.07.2020
- ул. Краснознаменская, 7;
- ул. Ленина, 25.
22-23.06.2020
- Ардатовская, 16;
- Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;
- Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;
- Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;
- Череповецкая, 11/4, 11/5.
26.06-06.07.2020
- ул. Ардатовская, 2;
- ул. Буханцева, 48, 50, 66;
- ул. Клубная, 13;
- ул. Чигиринская, 2.