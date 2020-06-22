Желающие могут ознакомиться с экспозицией новой выставки Государственного архива Волгоградской области «И помнить страшно, и забыть нельзя», которая размещена на их официальном сайте и подготовленная в рамках реализации проекта «Без срока давности».

На выставке представлены архивные документы по темам «Угон на принудительные работы», «Уничтожение мирных жителей в среде обитания», «Преступления против детства».

Основу экспозиции составили уникальные документы из фондов Государственного архива Волгоградской области: опросные листы для возвратившихся на родину из германской неволи; акты о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, совершенных на территории Сталинградской области; воспоминания репатриированных; письмо женщин г. Сталинграда в газету «На разгром врага» от 12 декабря 1942 г. № 271; протокол допроса сотрудника Абвера; фотографии и многое другое.



