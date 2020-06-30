Волгоградцам предлагают познакомиться со значимыми событиями 2021 года, календарь которых уже размещен на сайте Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького. В «Календаре дат и событий. 2021 года» отражены наиболее значительные даты всемирной и российской истории, науки и культуры, отмечаемые в 2021 году.

По данным комитета культуры Волгоградской области, перелистав виртуальные страницы календаря, можно узнать, что 2021 год – это год 800-летия Александра Невского, познакомиться с интересными фактами из жизни Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова, узнать, кому принадлежит выражение «Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой», а также о том, как выдающийся русский математик П. Л. Чебышёв, которого называли русским Архимедом, остроумно вычислил расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом, прочитать о Г. Н. Чухрае – кинорежиссёре, участнике Великой Отечественной войны и других именитых соотечественниках.

Кроме того будет интересно узнать, о том, что в 2021 году исполняется 400 лет со дня изобретения телескопа Галилео Галилеем и 310 лет со времени изобретения фортепьяно. А также о том, что 150 лет назад в Лондоне провели первую в мире выставку кошек, 125 лет назад в России был сделан первый рентгеновский снимок, 110 лет назад была запатентована неоновая реклама и многое другое.

«Календарь дат и событий. 2021 год» предназначен для библиотекарей, педагогов основного и дополнительного образования и всех читателей, интересующихся памятными историческими и литературными датами.



