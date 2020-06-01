В регионе продолжается системная работа по профилактике возгораний. В рамках акции «Остановим огонь вместе» проводится множество профилактических мероприятий, участниками которых уже стали жители Светлоярского, Суровикинского, Клетского, Среднеахтубинского, Дубовского, Кумылженского, Урюпинского районов и городского округа город Михайловка.

В рамках акции ведется разъяснительная работа среди населения, проводится опашка земель, территорию убирают от мусора и сухой растительности, а также создаются добровольные пожарные дружины.

Так, во время последнего мероприятия в Урюпинском районе в хуторе Лучновском инструкторы региональной противопожарной службы побеседовали с жителями, осмотрели территории частных домовладений, дали рекомендации по устранению нарушений. Селянам раздали памятки по правилам профилактики и ликвидации возгораний. По улицам хутора также проехал автомобиль с громкоговорителем, с помощью которого селян проинформировали о порядке действий в случае возникновения пожара.

Напомним, с 13 апреля в Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением, а также активизировать работу по пресечению нарушений правил пожарной безопасности и благоустройства территорий.

Акция «Остановим огонь вместе» проводится уже пятый год подряд, за это время в ней приняли участие более полумиллиона жителей региона, 7,5 тысячи предприятий. В числе результатов — ликвидация порядка пяти тысяч несанкционированных свалок.



