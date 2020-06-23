Начиная с 22 июня работу возобновил паром курсирующий между Старополтавским и Николаевским районами Волгоградской области. По данным РИАЦ со ссылкой на администрацию Старополтавского района, паром будет совершать примерно пять рейсов в день.

Расписание работы паромной переправы «Бережновка — Курнаевка»

Потемкино-Бережновка: 6:00, 9:00, 13:00, 18:00, 20:00.

Бережновка — Потемкино: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00, 21:00.

Уточнить всю интересующую информацию можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы переправы: 8-927-055-92-51.



