Начиная с 10 июня к работе приступили ещё два специальных маршрута общественного транспорта, интервал движения которых составит 10-15 минут.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, на маршрутах будет работать транспорт малой вместимости, компаниям-перевозчикам предписано строго следовать требованиям Роспотребнадзора об обязательной дезинфекции салонов микроавтобусов, ношении масок водителями и пассажирами.

На спецнаправлении № 59э «Ул. Грамши – Технологический колледж» будут работать порядка 8 единиц подвижного состава. Микроавтобусы отправятся от остановки «Ул. Грамши» в Тракторозаводском районе и с остановками «Парк Памяти», «Рынок «ТЗР», «Тарифная», «Титова», «К-тр «Юность», «Пр-кт Металлургов», «Менделеева», «Магазин», «Пост ДПС», «Больничный комплекс», «Ул. 8-й Воздушной Армии», «Землячки» проследуют до конечной остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе.

Специальный маршрут №8э соединит отдаленный от основных магистралей поселок «Авиагородок» в Кировском районе с транспортным узлом в Краснооктябрьском районе на улице Титова. Спецмаршрут предусматривает остановки «Клайпедская», «Саши Чекалина», «Химгородок», «Детский комбинат», «Гимназия №9», «Библиотечная», «503 квартал», «Кирова», «Ярмарка», «Магазин № 21», «ТЦ «Космос», «Оптика», «Сквер доблести и славы», «Медсанчасть № 40», «Энергетический колледж (ул. Кирова)», «ТЦ «Акварель», «Обувная фабрика», «Колледж нефти и газа», «ВолГАУ», «Ардатовская», «Елецкая», «Рокоссовского», «Белый аист», «Волгоград-Сити», «Мичурина», «39-я Гвардейская», «Пр-кт Металлургов» и «К-тр «Юность». На линии будут работать около 24 транспортных единиц.



