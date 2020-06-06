Абоненты, проживающие в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии на отопление (ОДПУ отопления) платят за фактически потребленное количество ресурса. Всего в Волгограде 5036 жилых домов, из них с ОДПУ – 2728. Традиционно расчетный период РСО рассчитывается в 20-х числах месяца. Все, что не попало в завершенный расчетный период переносится на следующий.

В апреле начисление за тепло произведено исходя из показаний приборов учета, снятых в период с 23 марта по 25 апреля. Поскольку отопительный сезон закончился 29 апреля, май рассчитали в рамках стандартной процедуры: последние шесть дней апреля вошли в майский расчетный период. Точно так же рассчитывался каждый месяц отопительного периода.



