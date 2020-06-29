Для школьников до конца лета будет действовать скидка в 50% на проезд в волгоградских электричках. Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, скидка будет предоставляться при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта.

До 31 августа во всех пригородных поездах, курсирующих в Волгоградской области, действуют льготные условия проезда для детей от 7 до 15 лет (включительно). Им предоставляется скидка в размере 50% от полной стоимости билета. Таким образом, стоимость проезда со скидкой в пределах одной зоны составляет 10 рублей. Единый городской тариф — 20 рублей.



