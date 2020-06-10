В собственных офисах Билайн стали доступны новые предложения по переводам по платежной системе «Золотая Корона»: тариф 0% и комиссия 1 рубль для ряда популярных направлений, включая страны ближнего и дальнего зарубежья.

Комиссия в 1 рубль действует в магазинах Билайн на денежные переводы «Золотая Корона» в Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, а также на переводы по России. Перевод оплачивается и выдается в рублях без конвертации валюты.

Денежные переводы 0% с конвертацией валюты действуют для следующих направлений: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, а также для определенного перечня стран дальнего зарубежья.

Денежные переводы в Таджикистан и Киргизию действуют с комиссией 0,99%, но не более 990 рублей при совершении перевода с конвертацией и 0,99% на переводы без конвертации валюты.

Чтобы воспользоваться тарифом 0%, отправитель должен внести в кассу рубли, и сообщить сотруднику офиса в какой валюте перевод необходимо отправить получателю: в долларах США, евро или национальной валюте. Для конкретной страны могут быть свои ограничения.

Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у сотрудников офиса. Конвертация осуществляется по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки денежного перевода.

Тариф действителен с 21.05.2020 по 30.06.2020г. Комиссия взимается в рублях (сумма перевода и комиссии округляется до целого рубля в сторону увеличения; сумма перевода остается неизменной, а комиссия увеличивается на сумму округления). Адреса салонов, где доступны денежные переводы – на koronapay.com. РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.



