В регионе было принято решение об открытии дежурных групп в детских садах, которые должны начать свою работу уже с 17 июня. Перечень дошкольных образовательных учреждений, где будут созданы дежурные группы, и даты открытия определят муниципальные оперативные штабы региона.

Как сообщает РИАЦ, со ссылкой на комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, дежурные группы будут организованы для детей работников организаций всех видов собственности, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. Чтобы направить ребенка в дошкольное учреждение, необходимо предоставить справку с места работы обоих родителей и медсправку из детской поликлиники.

В дошкольных учреждениях должны при этом соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры: сотрудники будут осуществлять ежедневный температурный контроль детей, а помещения регулярно дезинфицировать. Численность дежурной группы не может превышать 12.



