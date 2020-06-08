Сотрудники Волгоградской областной детской художественной галереи подготовили ко Дню России виртуальную выставку детских рисунков «Моя Россия», которая уже доступна на сайте галереи.

По данным пресс-службы Волгоградской областной детской художественной галереи, на выставке представлены рисунки детей, где изображены родной край, семья, друзья, путешествия и их увлечения. Светлый, оптимистичный взгляд на жизнь выражается через яркую палитру рисунков, многообразие сюжетов и смелую интерпретацию темы. Детское изобразительное творчество обладает удивительным свойством – наполнять душевным теплом зрителя.

Познакомиться с виртуальной выставкой детских рисунков «Моя Россия» можно на сайте Волгоградской областной детской художественной галереи.