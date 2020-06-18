Для юных читателей Волгоградская областная детская библиотека подготовила увлекательное литературное путешествие, где они смогут познакомиться с Петром I. Литературное онлайн путешествие «Великий государь великого государства», посвящённое грядущему 350-летию со дня рождения Петра I, позволит погрузиться в мир Петровской эпохи.

По данным комитета культуры Волгоградской области, сотрудники библиотеки подготовили видеоматериалы, в которых речь идет об указах, реформах, преобразованиях первого российского императора, его вкладе в развитие культуры, образования, экономики, медицины, о модернизации армии и создании сильного военно-морского флота.

Участники онлайн-путешествия вместе с библиотекарями могут пройтись по улицам нашего города, связанным с посещениями Петром I Царицына, послушать отрывки из литературных произведений, подчеркивающих значимость фигуры Петра Великого, ответить на вопросы викторин по истории Российского государства. Видеоматериалы литературного онлайн-путешествия доступны по ссылке.



