Сотрудники Волгоградской областной детской библиотеки продолжают обновлять и пополнять мультимедийный раздел «Познавай Россию» новыми материалами. В разделе можно познакомиться с историей, культурными достижениями, туристическими маршрутами, достопримечательностями нашей страны вообще и Волгоградской области в частности.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, дети и подростки смогут проверить свои знания в области географии и истории нашей страны, вспомнить основные государственные символы, имена людей, прославивших Россию.

Вместе с поэтами и писателями библиотекари познакомят юных путешественников с богатствами природы Урала, жемчужинами Золотого кольца России, достопримечательностями южных курортных городов, красотами городов Архангельска, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Мультимедийный раздел «Познавай Россию» доступен на сайте Волгоградской областной детской библиотеки.



