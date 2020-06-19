Паромная переправа через реку Ахтуба возобновилась с 19 июня. Паром начал ходять в окрестностях Волжского по маршруту «Дачник-1». Это стало возможным благодаря значительному снижению темпа сброса воды с Волжской ГЭС.

По данным РИАЦ со ссылкой на перевозчика, сейчас ситуация с паводком складывается положительным образом и наконец появилась возможность безопасно перевозить дачников через Ахтубу.

Расписание работы парома «Дачник-1»:

Июнь, июль, август, сентябрь по 08.09.2020 г.:

Четверг, пятница: 8:00; 9:00; 10:00; 17:00; 18:00; 19:00.

Среда, суббота, воскресенье: 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;

16:00; 17:00; 18:00; 19:00

С 09.09.2020 Г. ПО 13.10.2020 Г.:

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье: 8:00; 9:00; 10:00; 16:00; 17:00; 18:00

С 14.10.2020 Г. ПО 01.11.2020 Г.:

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье: 8:00; 9:00; 10:00; 15:00; 16:00; 17:00.



