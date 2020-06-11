12 июня Волгоградский областной центр народного творчества проведет творческую акцию «Россия – наша общая судьба», а также интернет-концерты, куда вошли записи лучших творческих номеров солистов и художественных коллективов центра.

12 июня творческая акция «Россия – наша общая судьба», подготовленная солистами и творческими коллективами ВОЦНТ в условиях самоизоляции, пройдёт в официальной группе центра в социальной сети Инстаграм.

Праздничный интернет-концерт «Россия, вперёд» в рамках виртуального творческого марафона «Летний калейдоскоп» с использованием архивных записей концертных номеров творческих коллективов культурно-досуговых учреждений муниципальных районов Волгоградской области будет транслироваться 12 июня начиная с 17:00 в официальной группе социальной сети ВКонтакте.

В тематическую концертную программу «И в сердце, и в песне – Россия» войдут архивные записи образцового ансамбля народного танца «Русь», детского ансамбля народного танца «Русиночка», ансамбля казачьей песни «Тихий Дон», образцового вокального ансамбля «Оникс», детского вокального ансамбля «Городские волшебники», хореографического ансамбля «Забава», образцовой танцевальной шоу-группы «Новация», детского хореографического ансамбля «Радуга». Трансляция концерта будет проходить 12 июня с 18:30 до 20:00 в официальной группе социальной сети ВКонтакте.



