Волгоградцы смогут увидеть праздничный концерт театра «Царицынская опера», записанный специально ко Дню России в Венедиктовском зале театра. Концерт можно будет посмотреть на сайте театра 12 и 13 июня.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в рамках концерта можно будет увидеть как оперные артисты исполниют арии, фрагменты из опер и вокальных произведений русских композиторов, многие их которых хорошо известны зрителям, знакомым с репертуаром театра: это ария князя Игоря из одноименной оперы Александра Бородина, арии Грязного и Марфы из оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова и другие. Также прозвучат арии из опер, по праву вошедших в сокровищницу мировой культуры и ставших визитной карточкой всего великолепия русского национального искусства. Среди них – «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Садко» и «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, «Война и мир» Сергея Прокофьева и многие другие.

Перед зрителями выступят солисты «Царицынской оперы», которые давно и с нетерпением ждут встречи уже непосредственно в стенах родного театра. Среди них – лауреат международного конкурса Ольга Сабирова, Елена Абламская, Вадим Дмитров, Александр Еленик, Юлия Кучина, Кристина Ладыгина, Максим Орёл, Артём Ратников, Валентина Смагина, Ирина Тисленко, Наталья Филиппова.

Праздничный онлайн-концерт «России славу мы поём» будет доступен 12 и 13 июня на сайте театра «Царицынская опера».



