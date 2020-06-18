Большинство электричек уже возобновили свою работу в прежнем режиме. В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 17 июня в регионе возобновилось курсирование большинства пригородных поездов, выведенных из графика в апреле 2020 года.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, с 17 июня, в ежедневном режиме будут курсировать городские электрички сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка, Южная – Тракторная-Пассажирская, Тракторная-Пассажирская – Шпалопропитка. Также возобновилось курсирование некоторых ежедневных электричек по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт и обратно. По понедельникам, вторникам, средам и четвергам возобновлено курсирование пригородных поездов по маршруту Волгоград-1 – Кривомузгинский и обратно.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 17 июня пригородной поезд № 6807 Волгоград-1- Качалино будет отправляться по средам, субботам и воскресеньям.

Начиная с 18 июня, по четвергам и пятницам пригородные поезда будут отправляться в направлении Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал.

Начиная с 19 июня, по пятницам возобновится курсирование пригородных поездов по маршруту Волгоград-1 – Ложки и обратно. По пятницам и субботам возобновится курсирование пригородных поездов по маршрутам Петров Вал – Качалино и Качалино – Волгоград-1.

Начиная с 21 июня, по воскресеньям возобновится курсирование пригородных поездов по маршруту Петров Вал – Качалино и обратно.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

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Подробную информацию об актуальном расписании пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров в Волгоградской области можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru



