Билайн Бизнес запустил услугу «Энергоконсалт», которая поможет малому и среднему бизнесу в регионах России сократить расходы на электроэнергию. Эксперты Билайн Бизнес готовы провести анализ договоров энергоснабжения и предоставить рекомендации по снижению расходов за потребленную электроэнергию. Оплата за консультационные услуги будет взиматься по факту получения экономического эффекта.

«Мы хотим помочь компаниям бережнее относиться к электроэнергии, чтобы те могли и сэкономить, и снизить нагрузку на окружающую среду, — прокомментировал директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом» Александр Попов. — Грамотно проведенный экспертный аудит позволяет сократить расходы на электроэнергию на 10-15%. По внутренним оценкам Билайн Бизнес в денежном эквиваленте сумма экономии может достигать до 800 тысяч рублей в год для небольшого бизнес-центра. Билайн Бизнес планирует и дальше развивать проекты в области электроэнергетики».



