Волгоградские библиотеки возобновили свою работу, но пока ещё в ограниченном режиме и с соблюдением санитарных требований. Читальные залы остаются закрытыми для посетителей.

По данным комитета культуры Волгоградской области, главная библиотека региона, Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Максима Горького, ждёт читателей с 10:00 до 18:00 часов на первом и втором этажах библиотеки. Исключения составят пока только читальные залы. Теперь можно взять новые книги и сдать ранее взятые – никаких штрафных санкций за вынужденною «просрочку» не предусмотрено.

Также читателей ждут Волгоградская областная библиотека для молодёжи, Волгоградская областная детская библиотека и Волгоградская областная специализированная библиотека для слепых, а также волгоградские Централизованная система городских библиотек и Централизованная система детских библиотек. В библиотеках производится только выдача книг и онлайн-обслуживание, приостановлены массовые мероприятия, работа в читальном зале и на компьютере.

Напомним, на территории волгоградского региона минимум до 23 июня сохраняется режим самоизоляции, поэтому читателей просят не забывать о мерах предосторожности: использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра друг от друга.



