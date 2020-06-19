Жителей региона приглашают к участию в акции памяти «Тот самый длинный день в году…», которая пройдет 22 июня на онлайн-площадках Волгоградской областной библиотеки для молодёжи. В рамках акции участники вспомнят об одной из самых печальных дат в нашей истории – 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны.

О первом дне Великой Отечественной войны – таком, каким его увидели очевидцы и описали их потомки, наши современники, расскажут участники акции памяти «Тот самый длинный день в году…», которая в течение всего дня 22 июня будет длиться на онлайн-площадках Волгоградской областной библиотеки для молодежи. В рамках акции будут звучать стихи и литературная проза о начале войны, фрагменты дневниковых записей и воспоминаний о трагическом дне 22 июня 1941 года. О первом дне войны расскажут песни и уникальные фотографии.

Акция «Тот самый длинный день в году…» пройдёт на страницах библиотеки в социальных сетях.

Также 22 июня читатели библиотеки смогут познакомиться с презентацией-эссе «Война – это не для человека». Презентация будет интересна всем, кто хочет понять, как пережили люди тот самый, первый день войны, как справлялись с этой страшной, новой действительностью, грянувшей как гром среди ясного летнего неба. И как война меняет сознание человека, заставляя существовать в нечеловеческих условиях, так, что даже несколько последующих поколений не могут до конца прожить ее трагические последствия.

Кроме того сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодежи в формате видеообзора подготовят хронограф «Парады Победы. 1945-2020», в котором расскажут читателям о том, как проходили самые крупные парады Победы и как с течением времени развивалось искусство торжественного смотра войск.



