Творческие коллективы города готовят для волгоградцев подарок ко Дню России. 12 июня на дворовых площадках представители культуры поздравят горожан с праздником, исполнят Гимн России, а затем состоятся выступления солистов и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.

Как сообщают в городской администрации, в рамках акции «#МЫРОССИЯ» волгоградцы смогут услышать и увидеть выступления артистов, не выходя из дома — из окна или с балкона. Для зрителей будут звучать песни о России и поздравления с главным праздником страны. Для проведения акции были выбраны дворы во всех восьми районах города, площадки отбирались с учетом большого количества многоквартирных домов, а также наличия технической возможности для организации трансляции музыкальных композиций и выступления вокалистов.

Так, для волгоградцев прозвучат композиции в исполнении известных волгоградских вокалистов Юлии Большаковой, Александры Соловьевой, Даниила Зарипова, дуэта «Восторг», фольклорного ансамбля «Забава», эстрадной студии «Вариант». Горожане услышат песни «Я лечу над Россией», «А над речкой туман», «Моя Родина» и другие. Репертуар рассчитан и на любителей авторской песни, а также поклонников отечественной эстрады разных лет.

Организатором праздничного мероприятия является администрация Волгограда при поддержке культурно-досуговых учреждений районов Волгограда и МУК «Волгоградконцерт».



